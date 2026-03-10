東京市場まとめ 1.概況 日経平均は795円高の53,524円と、反発して寄付きました。トランプ米大統領が米国とイスラエルによるイランへの攻撃が早期に終結する可能性に言及したことで、前日の米国市場は主要3指数が揃って反発しました。この流れを受けて、日本市場も買い戻しが入り、前場は上げ幅を拡大する展開となりました。前引け直前の10時52分に1,966円高の54,694円でこの日の高値をつけました。その後も高値圏で推移し、日経