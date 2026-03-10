気象庁は、瀬戸内海沿岸での巨大津波を観測できるよう、大分県別府市の亀川漁港に新たに観測計を設置しました。 【写真を見る】巨大津波観測計が別府湾に設置最大で十数メートル観測可能大分 気象庁はおととしの能登半島地震での津波被害などを受け、新たに全国9か所に巨大津波観測計の整備を進めています。このうち、大分県内では瀬戸内海沿岸に巨大津波を計測する設備が無かったことから、別府市の亀川漁港に新たに