米国男子ツアー「アーノルド・パーマー招待」を終え、最新の賞金ランキングが更新された。〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？アマチュアとの決定的な差を発見松山英樹を同大会を41位タイで終えて、7万8000ドル（約1237万3920円）を獲得。今季ここまでの6試合で得た賞金総額は213万1970ドル（約3億3800万8923円）で、4ランクダウンの14位となった。33位で大会を終えた久常涼は、10万9000ドル（約1728万7291円）を得た。今季7試合（