松山英樹は6試合で3.3億円の14位 トップは8.6億円のJ・ブリッジマン【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「アーノルド・パーマー招待」を終え、最新の賞金ランキングが更新された。
〈連続写真〉松山英樹はなぜ強い？ アマチュアとの決定的な差を発見
松山英樹を同大会を41位タイで終えて、7万8000ドル（約1237万3920円）を獲得。今季ここまでの6試合で得た賞金総額は213万1970ドル（約3億3800万8923円）で、4ランクダウンの14位となった。33位で大会を終えた久常涼は、10万9000ドル（約1728万7291円）を得た。今季7試合（予選落ちなし）で、168万2177ドル（約2億6668万4771円）の19位にいる。同週の米ツアー「プエルトリコオープン」に出場した金谷拓実、平田憲聖はともに予選落ちを喫したため獲得賞金はなく、ともに8ランクダウン。金谷は20万3210ドル（約3220万6854円）の101位、平田は11万3659ドル（約1801万4609円）の121位。中島啓太は4万0320ドル（約638万9449円）の142位となっている。2年ぶりツアー通算3勝目を挙げたアクシャイ・バティア（米国）が400万ドル（約6億3404万4000円）を獲得し、544万8680ドル（約8億6362万1228円）になり、18位から2位に浮上した。1位は547万7960ドル（約8億6828万9451円）を稼いでいるジェイコブ・ブリッジマン（米国）。2位にバティア、3位に506万5472ドル（約8億269万9990円）のコリン・モリカワ（米国）となっている。
