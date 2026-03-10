サクラを伐採「靖国通り」東京都第一建設事務所は2026年3月6日、都道302号線「靖国通り」の街路樹の一部を更新したと発表しました。 【あ、こりゃダメだ…】伐採された桜の「腐朽した内部」（写真）千代田区の地下鉄九段下駅付近から、靖国神社前を経て市ヶ谷駅までの区間におけるサクラ18本について、伐採したといいます。靖国神社がサクラの名所ということもあり、春には多くの人が訪れる道路ですが、2023年度、25年度と街