１月に酒に酔った状態で飲食店のドアを壊し、現行犯逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松が１０日、東京地検の不起訴処分を受け、謝罪のコメントを発表した。謹慎処分中の鶴松は「今回の件を厳粛に受けとめ自分自身を見つめ直してまいります」と謝罪。「再び舞台復帰の機会をいただけるのであれば、その重みを決して忘れることなく、舞台人としての責任を胸に刻み、一瞬一瞬を大切に演じてまいります」と復帰への意欲も見せている。