3月8日、天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは東京ドームを訪れ、WBCの日本対オーストラリア戦を観戦された。【写真】栗山英樹氏の解説を受けながらWBCを観戦される天皇ご一家「ホームランが見たいです」「足の速い周東さんですね」と愛子さま「野球の国際大会の“天覧試合”は、1966年に後楽園球場で昭和天皇が観戦した全日本とドジャースとの対戦以来、約60年ぶりのことです。プロ野球の天覧試合といえば、1959年の巨人対阪神戦で