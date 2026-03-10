この記事のポイント「REBORN PULP 吸音パネル」がiF DESIGN AWARD 2026を初受賞iF DESIGN AWARD 2026は68カ国・地域から10,000件超が応募審査は129名の国際デザインエキスパートが実施税込価格は1枚4,840円、24枚63,360円、40枚94,600円 リブグラフィが2026年、再生パルプ100％の「REBORN PULP 吸音パネル」でiF DESIGN AWARD 2026を初受賞しました！環境配慮と意匠の美しさ、実用的な吸音性能が同時に評価されたニュー