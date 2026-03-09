È¬½§ÅÅµ¡¡Ê3153¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ë¡£ÆüÎ©·Ï¡£ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à&ÅÅ¸»¥·¥¹¥Æ¥à&¶õÄ´¥·¥¹¥Æ¥à¤Î3¤Ä¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡Ö¡ÊÆüÎ©¾¦ÉÊÃæ¿´¤Î¡ËÀ½ÉÊÈÎÇä¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û½»Âð¥ê¥Õ¥©¡¼¥à»Ô¾ì²£Çç¤¤¤ÎÃæ¡¢M&A¤ÇÆ¬³Ñ¸½¤·¤¿¥Ë¥Ã¥½¥¦³ô¼ç¼êÄ¢¼çºÅ¤ÎZoomIR¤ÇÂÀÅÄÌÀÉ×¼ÒÄ¹¤ò¼èºà¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£1946Ç¯ÁÏÎ©¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¡Ö¡ÊÍ¥ÎÉ´ë¶È¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¡Ë»ö¶È¡×ÎÏ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì