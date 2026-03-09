リンクをコピーする

【ベルギー・リーグ第28節】(Daio Wasabi Stayen Stadium)シントトロイデン 2-1(前半1-0)セルクル・ブルージュ<得点者>[シ]アルブノール・ムヤ(24分)、松澤海斗(81分)[セ]E. Diop(57分)<警告>[セ]L. Agyekum(40分)、ウマル・ディアキテ(73分)、V. Konaté(85分)、スティーブ・エングラ(90分+1)└松澤海斗が終盤に大仕事!日本人ワンツーで決勝弾! シントトロイデン、2位と同勝ち点で残り2節へ