羽賀研二が７日、フランス・パリ市内で開催の２０２６〜２７年秋冬パリコレクションに７日ファッションショーモデルとして出場した。昨年秋に続いて２回目となる。今回は、着物を再利用したサステナブルファッションで注目されている新進デザイナー・ＭａｒｊｏｒｉｅＲｅｓｕｅｌｌｏ‐Ｋｏｂａｙａｓｈｉ（マージョリー・コバヤシ）の作品を纏った。着物の和柄の入ったジャケットが映える。羽賀を起用した理由に関して「