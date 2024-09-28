フランス・パリで開催中の「2025年春夏 パリコレクション」。9月24日には、モデルとしても活躍の場を広げるSnow Man・ラウールがランウェイに登場した。日本のブランドである『ANREALAGE』の衣装を身にまとったラウールの姿に、《やっぱりスタイル良すぎる》《モデル業めっちゃ順調じゃん！》などの評判が続出している。【写真】「申し訳ないけど面白すぎる」ラウールの奇抜な衣装しかし、各種報道やラウールのインスタグラム