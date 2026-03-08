１つのPK戦勝ちを含め、これで５連勝だ。３月８日に開催されたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で、甲府は同じく４連勝中の岐阜と敵地で対戦。内藤大和の４戦連発となるゴールで１−０の勝利を収めた。試合後のフラッシュインタビューで、背番号10は「自分の前にうまくこぼれてきたところを、素早く反応できたんで、それがゴールにつながったかなと思います」と振り返った。この試合でも自慢の決定力を発揮