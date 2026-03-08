大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）で菅田将暉が演じる竹中半兵衛は、秀吉の参謀・黒田官兵衛と同様の立場だったとされるが、官兵衛ほど有名ではない。系図研究者の菊地浩之さんは「そもそも半兵衛は美濃の城主の嫡男であり、豊臣家臣団の中では抜群に身分が高かった」という――。※本稿は、菊地浩之『増補新版豊臣家臣団の系図』（角川新書）の一部を再編集したものです。「竹中半兵衛重治像」、天正7年（竹中重時氏所有）（写真