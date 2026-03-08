物価高で50代夫が経営するラーメン店が傾き始めた。外資系アパレルでバリバリ働く40代妻の奮闘でそれまでは月8万円の貯金ができたが、一気に赤字家計に転落。小学生の子供2人と夫を食わせなければと知恵を絞った妻がFPの横山光昭さんの助言を得て実践した効果てきめんな節約術とは――。■家事育児のみならず家計も妻のワンオペ今回ご紹介するケースは、夫婦で完全別財布、それもほぼ妻のお財布で一家をきりもりしている、4人家族