8日に放送された日本テレビ系情報番組『シューイチ』(毎週土曜5:55〜、日曜7:30〜)で、同局の黒田みゆアナウンサーが日曜4代目MCに加入することが発表された。日曜新メンバーとして、滝菜月アナも加わる。(左から)黒田みゆアナ、中山秀征、滝菜月アナシューイチMCの中山秀征と黒田アナはこれまで仕事で一緒になることが少なく、直接会話をしたことがほとんどなかったことから、今回番組では2人の“初対面ドッキリ”を敢行。 “壁越