いつも無難なモノトーンのアイテムを選びがち……。そんなミドル世代が気分を変えるなら、トレンドカラーを盛り込んでみて。今回は、2026年春夏のトレンドカラーであるブルーとブラウンを取り入れた「おしゃ見えコーデ」を解説します。【GU（ジーユー）】のおしゃれ店員さんによる、鮮度高めな着こなしをピックアップしました。大人に似合う上品なコーデなので、ぜひ真似してみて