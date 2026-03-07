３歳牡馬ランキング（前編）朝日杯FSを制して２歳王者に輝いたカヴァレリッツォ（黄帽）photo by Koichi Miura昨年末に行なわれた「２歳王者」を決するふたつのＧＩ、朝日杯フューチュリティＳ（以下、朝日杯FS。12月21日／阪神・芝1600ｍ）では２番人気のカヴァレリッツォ（牡３歳／父サートゥルナーリア）が、ホープフルＳ（12月27日／中山・芝2000ｍ）では７番人気の伏兵ロブチェン（牡３歳／父ワールドプレミア）が勝利。