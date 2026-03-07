¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÂç·ãÀï¤Î¡Ö£³ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯½ÐÁö¸¢Áè¤¤¤¬ÂçµÍ¤á¤Î¤Ê¤«¡¢ÍË¾»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©
£³ºÐ²´ÇÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
Ä«ÆüÇÕFS¤òÀ©¤·¤Æ£²ºÐ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ê²«Ë¹¡Ë¡¡photo by Koichi Miura
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡Ö£²ºÐ²¦¼Ô¡×¤ò·è¤¹¤ë¤Õ¤¿¤Ä¤Î£Ç£É¡¢Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥££Ó¡Ê°Ê²¼¡¢Ä«ÆüÇÕFS¡£12·î21Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤Ï£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥µ¡¼¥È¥¥¥ë¥Ê¡¼¥ê¥¢¡Ë¤¬¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡Ê12·î27Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÉúÊ¼¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¡Ë¤¬¾¡Íø¡£¤¤¤º¤ì¤â£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¶ìÇÕ¤òçÓ¤á¡¢¤³¤ÎÀ¤Âå¤Î²´ÇÏÀïÀþ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Îº®ÀïÌÏÍÍ¤À¡£
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¡¢º£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ç1800£í°Ê¾å¤Î¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¡¢½Å¾Þ¤Ç¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ÇÔÂà¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï£Ç·¤¤µ¤é¤®¾Þ¡Ê£²·î10Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥â¡¼¥ê¥¹¡Ë¤Î¤ß¡££Ç·¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Ê£²·î15Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤ÎÇÆ¼Ô¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤¬£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢º®Àï¾õÂÖ¤Ë°ìÃÊ¤ÈÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢£Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¡Ê£³·î£¸Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç¶¥¹¥×¥ê¥ó¥°£Ó¡Ê£³·î15Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥Áö¤Î¼ãÍÕ£Ó¡Ê£³·î21Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤È¡¢²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Âè£±ÃÆ¤Î£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î19Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ø¤Î½ÐÁö¸¢¤òÅÒ¤±¤¿ÃíÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Î£³ºÐ²´ÇÏ¤Î¡ØSportiva ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¤¡£
¢¨¡ØSportiva¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÉÕ¡Ù¤È¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¤ÎµÈÅÄ½ç°ìµ¼Ô¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌÚÆîÍ§Êåµ¼Ô¡¢JRA¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â½Å¾Þ¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤ò´ó¹Æ¤¹¤ë¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¤Î°Ë¿á²íÌé»á¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÚ²°¿¿¸÷»á¡¢SportivaÊÔ½¸Éô¶¥ÇÏÈÉ¤Î£µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢º£½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹£³ºÐ²´ÇÏ¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÂÎÏ¡¦Ç½ÎÏ¤òÊ¬ÀÏ¤·¥é¥ó¥¯¤Å¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î£±°Ì¤ò£µÅÀ¡¢£²°Ì¤ò£´ÅÀ¡¢£³°Ì¤ò£³ÅÀ¡¢£´°Ì¤ò£²ÅÀ¡¢£µ°Ì¤ò£±ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡º®Àï¾õÂÖ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÁª¼Ô¤ÎÉ¼¤ÏÂç¤¤¯³ä¤ì¤Æ¡¢£µ°Ì¤Ë¤Ï£²Æ¬¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡££±Æ¬ÌÜ¤Ï¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¡¢¤â¤¦£±Æ¬¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Î£Ç·µþÀ®ÇÕ¡Ê£±·î18Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ê¥¸¡¼¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë¤À¡£
°Ë¿á²íÌé»á¡Ê¶¥ÇÏÉ¾ÏÀ²È¡Ë
¡Ö¥í¥Ö¥Á¥§¥ó¤Ï¼ÂÀÓ¾å°Ì¤Î£Ç£É¥¦¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤ÇÃ±¾¡¥ª¥Ã¥º¤¬19.8ÇÜ¡Ê£·ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤ä¡¢Á°Áö¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ç£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤³¤ØÍè¤Æ²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¥ß¥Ã¥¯¥¹¥»¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¹ØÇã²Á³Ê¤Ï2310Ëü±ß¡£Êì¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸½Ìò»þÂå¤ËJRAÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿³°¹ñ»ºÇÏ¤Ç¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ë¤¯¤¤·ìÅýÇØ·Ê¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤â¡¢¥»¡¼¥ë»þ¤ä¸½ºß¤ÎÉ¾²Á¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢2021Ç¯°Ê¹ß¤Î»©·î¾Þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ç£´Ãå°ÊÆâ¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÇÏ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢·×12Àï¤·¤Æ£³¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£³²ó¡£¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢½ÐÀ¤¥ì¡¼¥¹¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë»©·î¾Þ¤ØÎ×¤àÅÀ¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
µÈÅÄ½ç°ì»á¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÏ»°Ïº¡Ë
¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Ê¥¸¡¼¤ÏÇÏÂÎ¤ÎÁ°¸å¾å²¼¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¤Ä¤Ê¤®¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¾å¡¹¡£¤æ¤¨¤Ë»ýÂ³ÎÏ¤Î¤¢¤ëµÓ¤¬»È¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É»º¶ð¤é¤·¤¯Æ¬¤¬¹â¤¤ÁöË¡¤Ç¡¢µþÀ®ÇÕ¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤ÏÀå¤¬¥Ï¥ß¤ò±Û¤·¤Æ¡¢ÂÎ¤â¤Þ¤À¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤â¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÀå¤¬¥Ï¥ß¤òÄ¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íî¤Á¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊâ¤¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÌµÍý¤ò¤»¤º¤Ë¸åÊý¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ËÀìÇ°¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¶ìÀïÉ¬»ê¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤«¤é¥í¥¹¤Ê¤¯ÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÇÏ·²¤ò¤µ¤Ð¤¤¤Æ²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿´¶¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¤Ç¾å¤¬¤ê33ÉÃ£¸¤ÎµÓ¤ò»È¤¨¤¿¤³¤È¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¤À¤äÁö¤êÊý¤ò´Þ¤á¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤ÏÂç¤¤¯¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÅìµþ¸þ¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»©·î¾Þ¤Î·ë²Ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£µ·î31Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ë£±Æ¬¡£ÁÇºà¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡£³°Ì¤â11¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÊÂ¤ó¤À£²Æ¬¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Á°²ó£±°Ì¤Î¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ë¤È¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¥Ù¥ì¥·¡¼¥È¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤À¡£
µÈÅÄ»á
¡Ö¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤Ï£Ç¶¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ£²ºÐ£Ó¡Ê11·î15Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¶¥¤êÍî¤È¤·¤¿¥«¥ô¥¡¥ì¥ê¥Ã¥Ä¥©¤ËÄ«ÆüÇÕFS¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏÈ¤ÎÊÂ¤Ó¤ÈÅ¸³«ÌÌ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¡¢°ã¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤âÆó¿Í°ú¤¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÊâ¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ÑÀ°¤Î¼è¤ì¤¿ÇÏÂÎ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Ê¤®¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹¤¯¤¤¤¤µÓ¤ò»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¸åÊý¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÓ¤ò¥¿¥á¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËöµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ·×¤Î½Ð¤ä¤¹¤¤·Ú¤¤ÇÏ¾ì¤Î¤¦¤¨¡¢½ÅÇÏ¾ì¤Ê¤¬¤éÊ¿¶Ñ¥Ú¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¸·¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤è¤¯ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡ÄÌ¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤ä»ýÂ³ÎÏ¤Î¤¢¤ëµÓ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢2000£í¤Þ¤Çµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ·×Åª¤Ë¤â¡¢¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£ÓÁÈ¤è¤êÄ«ÆüÇÕFSÁÈ¤Î¤Û¤¦¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ì¥·¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Î£±½µÁ°¤Î¥Õ¥©¥È¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¸ü¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢°¤¯¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹¶¤áµ¤ÇÛ¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¡£¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Î¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤â¥È¥â¤¬¥Ú¥¿¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤è¤¯¤Ê¤ëÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀè¹ÔÀªÍÍø¤ÎÅ¸³«¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢¶¯¤¸¤ó¤ÊËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ£²Ãå¡£Ä¾Àþ¤Ç²¿ÅÙ¤âÆâ¤Ë¥â¥¿¤ì¤Æ¡¢ÄÉ¤¤¤Å¤é¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¾¡¤ÁÇÏ°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¿´¿È¤È¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤À¤±¤ÎµÓÎÏ¤ÏÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜ»ï¶¥ÇÏÈÉ
¡Ö¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥¯¥ï¥Ã¥º¤ÏÄ«ÆüÇÕFS¤Ç£³Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢¾å°ÌÀª¤È¤Îº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌïÀ¸¾Þ¤Ç¤É¤ó¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¥ì¥·¡¼¥È¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ç¤ÎËöµÓ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«ÆüÇÕFS£µÃå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤Ã¤¿¥ê¥¢¥é¥¤¥º¥·¥ê¥¦¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¿Éã¥Ý¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Õ¥ì¥¢¡Ë¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ËÜÈÖ¤Ç¤ÏµÕÅ¾²ÄÇ½¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤éÀ¤Âå¾å°Ì¤Î¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë