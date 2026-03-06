ロックバンド「ONE OK ROCK」は6日、5月9日に開催を予定していた中国上海公演を「不可抗力な要因により」中止すると発表した。昨年11月の高市早苗首相（64）の台湾有事を巡る発言に対して中国政府が反発を強める中、中国で日本のエンタメ関連のイベント中止が相次ぐなど、影響は続いている。バンドの公式Xに中国語と英語での文書が掲載され、「不可抗力な要因により、誠に遺憾ながら、5月9日に開催予定でしたONE OK ROCK “2