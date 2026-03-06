歌手で俳優の星野源さん（45）が韓国のファッション誌「DAZED KOREA」3月号で韓国風のメイクやファッションを披露。ガラリと変わった雰囲気が話題となっています。【写真】星野源さん、韓国風メイクで激変！星野さんは自身のXを更新し、「雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野源のインタビューと、撮り下ろし写真がWEBでも公開されました！ ぜひチェックしてくださいね」と日本語と韓国語で告知。「DAZED KOREA」公式Xも星野さ