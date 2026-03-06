歌手で俳優の星野源さん（45）が韓国のファッション誌「DAZED KOREA」3月号で韓国風のメイクやファッションを披露。ガラリと変わった雰囲気が話題となっています。



【写真】星野源さん、韓国風メイクで激変！

星野さんは自身のXを更新し、「雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野源のインタビューと、撮り下ろし写真がWEBでも公開されました！ ぜひチェックしてくださいね」と日本語と韓国語で告知。「DAZED KOREA」公式Xも星野さんの撮り下ろし写真を複数公開しました。



デニムのセットアップにグレーのオーバーコートを羽織り、手を腰に当てポーズを取る星野さん。黒髪を外ハネさせた無造作ヘアーに、目元に少しアイシャドーを施した韓国風メイクで、普段の穏やかな姿とは異なるクールな印象です。



SNSでは激変ぶりが注目を集め、ファンからは「誰かと思った」「日本では見られない源さん」「日本にはないスタイリングが新鮮」「くりんくりんじゃない源さんだー！」「そ、そ、そ、そそそそんなにボタン外しちゃってーーー」「やだ！なに！かっこいい！」「新たな源さんかっこよすぎてツラい」「まてこのビジュ最高」「若返ってる…！！」「これがメロいなのか！！」など、歓喜や驚きの声が上がっています。