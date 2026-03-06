高校野球・春のセンバツの組み合わせ抽選会が行われ、熊本工業の初戦の相手が大阪桐蔭に決まりました。6日に行われた高校野球・春のセンバツの組み合わせ抽選会。九州地区代表の熊本工業は、井藤啓稀キャプテンがくじを引きました。この結果、熊本工業は大会6日目に、春夏あわせて9回優勝している近畿地区代表の大阪桐蔭との対戦が決まりました。センバツは3月19日に開幕します。