記録的に少ない雨による水不足について、熊本県天草市が「改善に向かっている」と発表しました。水不足が続く天草市。早期米を作る喜多伸一郎さんは、田んぼに水を張るのが遅れていることを心配していました。■コメ農家･喜多伸一郎さん「(水を張る時期が)どんどん後ろに行ったら台風の時期に重なってくるので、みなさんそれを心配していると思う」 この水不足が、先週のまとまった雨の影響で改善しつつあります。■KKT前田清鈴