俳優の松山ケンイチが5日、自身のXを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、“らしさ満載”の自撮りショットを添えた“プレゼントの要求”に反響が集まっている。【写真】「お待ちしております」ファンへユーモアあふれる“お願い”をする松山ケンイチ松山は、目を大きく開けてカメラを見つめた逆光の自撮りショットをアップ。投稿文には「【誕生日プレゼントはフォローがいいです】」と題した長文のメッセージを掲載した。