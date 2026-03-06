現役引退した元プロ野球選手の中田翔氏が６日、テレビ朝日「モーニングショー」に出演。番組ではＷＢＣ開幕を特集した。２月２７日には名古屋・バンデリンドームで侍ジャパンを取材し、強化試合前にグラウンドで練習する日本ハム時代の後輩、大谷翔平に声をかけている映像が紹介された。中田氏は「けがしないで頑張ってねという会話くらいなんですけど」とし「厳戒体制がすごいんですよ」と現場の様子を明かした。「グラウ