【Echoes of Aincrad】 7月9日 発売予定（Steam版は7月10日） 価格： 通常版 8,910円 デラックスエディション 11,440円 アルティメットエディション 14,960円 プレイ人数：1人 バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用新作アクションRPG「Echoes of Aincrad」を発表した。発