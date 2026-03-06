【Echoes of Aincrad】 7月9日 発売予定（Steam版は7月10日） 価格： 通常版 8,910円 デラックスエディション 11,440円 アルティメットエディション 14,960円 プレイ人数：1人

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用新作アクションRPG「Echoes of Aincrad」を発表した。発売日はPS5/Xbox Series X|S版が7月9日、Steam版が7月10日。価格は通常版が8,910円、デラックスエディションが11,440円、アルティメットエディションが14,960円。

本作は、デスゲームと化した仮想世界で、生きるために「はじまりの街」から旅立ち、戦うアクションRPG。プレーヤーはゲームオーバー＝死の世界で多くの仲間たちと出会い、《アインクラッド》の第一層と第二層で起こる多くの困難に挑むことになる。

公式サイトでは、本作のゲーム概要やキャラクター情報、各エディションの内容などが公開されている。予約も受付中。

【「私たちは、確かにここにいた。」-Coming 2026.3.6 AM8:00-】【「Echoes of Aincrad」について】

世界初のフルダイブ型MMORPG《ソードアート・オンライン》。

仮想空間に意識ごとダイブして味わう冒険は、多くのプレーヤーを惹きつけた。

しかし、この仮想世界はゲーム内での死が現実世界の死となるデスゲームへと変貌してしまう。

閉じ込められた無数のプレーヤーの中には、「あなた」の姿もあった。

現実よりも残酷なこの世界で、「あなた」は共に冒険をしたことがあるβテスターのイオリと再会する。

浮遊城《アインクラッド》を舞台に繰り広げられる、死と隣り合わせの仮想世界に囚われたプレーヤー達の悩みや葛藤を描く始まりのRPG。

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.