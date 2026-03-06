【モデルプレス＝2026/03/06】音楽家で俳優の星野源が、6日までに自身のX（旧Twitter）を更新。韓国の有名雑誌「DAZED KOREA」での印象をガラリと変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】45歳星野源「新鮮すぎて一瞬誰かと」衝撃の激変ぶり◆星野源、韓国雑誌で見せた新たなビジュアル星野は「雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野源のインタビューと、撮り下ろし写真がWEBでも公開されました」と報告。公開された写真では、