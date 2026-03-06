星野源、“激変”韓国メイク姿に反響相次ぐ「新鮮すぎて一瞬誰かと」「今までにないスタイリング」
【モデルプレス＝2026/03/06】音楽家で俳優の星野源が、6日までに自身のX（旧Twitter）を更新。韓国の有名雑誌「DAZED KOREA」での印象をガラリと変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】45歳星野源「新鮮すぎて一瞬誰かと」衝撃の激変ぶり
星野は「雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野源のインタビューと、撮り下ろし写真がWEBでも公開されました」と報告。公開された写真では、エッジの効いたヘアスタイリングに韓国メイクを施した、普段のナチュラルな印象とは一線を画すクールな姿を載せている。
この投稿に、ファンからは「激変ぶりに驚きました」「韓国メイクもスタイリッシュに着こなしていて格好良いです」「今までにないスタイリングが新鮮すぎて一瞬誰かと思いました」「アーティスティックな雰囲気で見惚れてしまいました」「新しい扉を開いた感じがしてワクワクします」「どんな世界観も自分のものにする表現力が流石です」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳星野源「新鮮すぎて一瞬誰かと」衝撃の激変ぶり
◆星野源、韓国雑誌で見せた新たなビジュアル
星野は「雑誌『DAZED KOREA』に掲載された星野源のインタビューと、撮り下ろし写真がWEBでも公開されました」と報告。公開された写真では、エッジの効いたヘアスタイリングに韓国メイクを施した、普段のナチュラルな印象とは一線を画すクールな姿を載せている。
◆星野源の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「激変ぶりに驚きました」「韓国メイクもスタイリッシュに着こなしていて格好良いです」「今までにないスタイリングが新鮮すぎて一瞬誰かと思いました」「アーティスティックな雰囲気で見惚れてしまいました」「新しい扉を開いた感じがしてワクワクします」「どんな世界観も自分のものにする表現力が流石です」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】