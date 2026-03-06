成果を出しても、心が満たされないのはなぜか。精神科医のジュディス・ジョセフさんは「成功するたびに喜びではなく安堵しか感じられなくなったら、それは心の危険信号だ」という――。（第3回）※本稿は、ジュディス・ジョセフ『かくれうつ』（訳：鹿田昌美、飛鳥新社）の一部を再編集したものです。■「勝利の喜び」が「安堵」に変わる恐怖2021年9月、テニス界のスターである大坂なおみ選手の記者会見を見て、私は胸が張り裂けそ