「全力で笑わせに来てる」【写真】「武士かよ」ちょんまげ姿の猫さんそんなコメントとともに投稿された写真が、Xで大きな話題を呼んでいます。写っているのは、黒猫の「実陽（みはる）」くん（10歳・男の子）です。香箱座りで飼い主さんをまっすぐ見つめる実陽くんの頭上には、縞模様の黒い尻尾がだらーんと垂れ、口元にまでかかっています。その姿は、まるでちょんまげのよう！猫とは思えない不思議なビジュアルに、投稿は18万件