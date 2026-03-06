「全力で笑わせに来てる」



【写真】「武士かよ」ちょんまげ姿の猫さん

そんなコメントとともに投稿された写真が、Xで大きな話題を呼んでいます。写っているのは、黒猫の「実陽（みはる）」くん（10歳・男の子）です。香箱座りで飼い主さんをまっすぐ見つめる実陽くんの頭上には、縞模様の黒い尻尾がだらーんと垂れ、口元にまでかかっています。その姿は、まるでちょんまげのよう！



猫とは思えない不思議なビジュアルに、投稿は18万件を超える“いいね”を集め、驚きの声が寄せられています。一体なぜ、こんな奇跡の一枚が生まれたのでしょうか。飼い主のXユーザー・秋十空さん（@akitokuu_neko22）に詳しく話を聞きました。



兄弟猫の“偶然”が生んだ奇跡の構図

ーー当時の状況を教えてください。



「部屋の猫用こたつの中にいたところを撮影しました。実陽が座ってくつろいでいるところに、兄弟猫が来て、お尻を向けて座ったんです。すると、偶然、実陽の頭にその兄弟猫の尻尾が乗ってこうなりました。こんなことになったのは初めてです」



ーーこの姿を見た感想は？



「一部始終を見ていたので、とにかく笑いが止まらなかったですね。当の実陽は頭に尻尾をのせられたのにまったく気にしておらず、本当におおらかな子だなと思いました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「10分くらいはこのまま過ごしていました。そのあとは、兄弟猫が体をずらしたので尻尾は頭から外れました」



ーーふだんは、どのような性格の子ですか。



「とても穏やかで優しい子です。他の兄弟、姉妹猫からも慕われています。いつも寄り添って寝たり、毛づくろいをしてあげたりと面倒見の良い長男のような感じですね」



リプライには、愛らしい仕草にほっこりする声や、思わず吹き出してしまったという反応が相次いでいます。



「武士か」

「モヒカン猫？」

「シッポ長〜いね」

「これは反則www」

「おしゃれな前髪ですね」

「天然のツノ生えてるみたい」

「ちょんまげ、ちょんまげ！！」

「まったく別の生物に見える（笑）」

「見た瞬間、吹き出してしまいました」

「これがニャンキーというやつですか」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）