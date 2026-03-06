読売テレビが長年にわたって制作してきた日テレ系お昼ワイドショー番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月曜日から金曜日の午後1:55 - ３:50）が、今年9月をもって終了する。「ミヤネ屋」終了で気になる宮根誠司の行く末…人気MCのカッコイイ引き際と“定年”の最適解現在、日本テレビと読売テレビでは、この枠の今後やその後任について侃侃諤諤の話し合いが進められているという。「当初はこの枠を思い切ってドラマなどの再放送枠に