ファジアーノ岡山移籍を決断した河野孝汰2026年、J2レノファ山口のアカデミーで育ったFW河野孝汰がJ1ファジアーノ岡山へ移籍して新たなスタートを切る。高校1年生でJデビューを果たし、翌年の2020年7月に16歳11か月17日で初得点して当時のJ2最年少得点記録を更新。度重なる大ケガにも見舞われる悲運にも遭いながら22歳になった俊英は今、どんな思いで岡山へ移籍を決断したのか。その真意に迫った。（取材・文＝寺田弘幸／全3回の