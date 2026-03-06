All Aboutが実施している「住民税非課税世帯のお金と暮らし」に関するアンケートから、40代男性のケースを紹介します。 All About

介護や病気、失業などさまざまな事情から住民税非課税世帯となる人

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 九州地方在住で、月の収入は3万円程度だという49歳男性
  • 公務員を早期退職し、現在はフリーランスとして少ない収入と国債収入で生活
  • 支出は食費や光熱費などがかかるため、毎月6万円以上の赤字が続いている
