天羽希純が2月28日発売の「BUBKA」で初表紙を飾り、アザーカット5点が公開された。 天羽希純 天羽希純 天羽希純は、令和最強のコンプラ女としてSNSで数々の投稿が万単位でバズり、たびたびトレンド入りするなど注目を集めるアイドル。所属していた#2i2はラストツアーで全国7都市を巡り、昨年12月6日にSHIBUYA O-EASTで行ったラストライブをもって惜しまれつつ解散した。今後はバラエティ、グラビアを主軸としてマルチなタレ