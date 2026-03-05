天羽希純が2月28日発売の「BUBKA」で初表紙を飾り、アザーカット5点が公開された。

天羽希純

天羽希純

天羽希純は、令和最強のコンプラ女としてSNSで数々の投稿が万単位でバズり、たびたびトレンド入りするなど注目を集めるアイドル。所属していた#2i2はラストツアーで全国7都市を巡り、昨年12月6日にSHIBUYA O-EASTで行ったラストライブをもって惜しまれつつ解散した。今後はバラエティ、グラビアを主軸としてマルチなタレントとして活動していく。

1月には3rd写真集「BONUS」を発売し、わずか1週間で重版が決定。2月からはラジオアプリ「GERA」でラジオ配信も開始した。

天羽希純 コメント

◆BUBKA初表紙掲載おめでとうございます。

BUBKAさん初めての表紙、うれしいです！

先日同じ白夜書房さんで出されているDOLCEさんで表紙を務めさせていただいたんですが、その時は結構セクシーで攻めた表紙だったので、今回は打って変わってデコだしの大人きすみんな表紙で出演させていただきました！

2026年に事務所に秘密で勝手に髪形を変えてみたんですが、ショートでデコだしは初めての撮影だった気がします！笑

おデコ出しの表紙はなかなかないので少し恥ずかしいですが、ぜひチャームポイントのゲジ眉見尽くしてください！

◆今回の撮影でお気に入りのカットなどがあれば教えてください。

白いランジェリーのカットです！

なかなか自分では選ばない白いランジェリーは撮影でしか着れない！

なのでショートカットにしたばかりでこんなにレースでかわいいランジェリーを着させていただけてうれしかったです！

あとは表紙にもなっている茶色のワンピース水着！

ベルトが着いててかわいいんです！プライベートでも着たいなーって思うくらいだったのでぜひください！笑

◆2月からGERAでスタートした冠番組『天羽希純の爛漫junkie』も大好評ですね。全13回の特番とのことですが、ラジオを通してリスナーに一番見せたい『天羽希純の素の顔』はどんな部分ですか？

やっぱりしゃべりだけとなると、今までは見せる仕事が多かったので課題もたくさんあります。なので日々勉強中です！

素の顔……うーん、意外と声低いねってとことか、陰キャ早口だねってとことか、アイドルを卒業してからはあまり普段何してたとか会話することが少なくなってしまったのでラジオで大放出したいです！

◆インタビューなどでよくご自身のことを『下町の女』と称されていますが、ソロとしての知名度が爆発的に上がっている今、その親しみやすさと『手の届かない女神感』のギャップが魅力になっています。

2026年、全国のファンをさらに“きすみん中毒”にさせるために、ひそかに準備している計画などはありますか？

私は動物が好きなのですが、きすみ牧場を作りたいです！

まだ準備には取り掛かっていないですが、動物も、きすみのこと好きでいてくれる方も全員牧場で私が幸せにしてあげたいです！

私がいなければ生活できないくらいに夢中にさせたいです！なんて思いつつ…。

きすみん中毒にさせる計画…ですか…。

アイドルを卒業して会える機会が減ってしまって寂しいので、ソロライブやイベントなどたくさん会える機会を作れるように事務所に相談中です！

また、声のお仕事にも挑戦していきたいという夢があるので違うステージでも輝けるよう頑張ります！

◆最後にいつも応援してくださっている皆さんにメッセージをお願いします。

いつも応援ありがとうございます！

アイドルを卒業してからは1タレントとしてどうあるべきかやどうしていこうなどまだまだ悩みや課題もありますが、いろいろチャレンジできるのも応援してくださってる方のおかげです。

たくさんいろいろなことに挑戦して天羽希純を見つけていけたらなって思います。

撮影／中村和孝

©白夜書房

