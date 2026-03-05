【モデルプレス＝2026/03/05】DOBERMAN INFINITYのKAZUKI（林和希／34）が3月5日、自身のInstagramストーリーズを通じ、結婚を発表した。【写真】LDHアーティストの結婚発表コメント◆KAZUKI（林和希）結婚発表KAZUKIは「個人的な報告で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました。同時に新しい命を授かっています」と結婚と、お相手の妊娠を報告。「まだまだ未熟ではありますが、家庭を持ち、男と