DOBERMAN INFINITY・KAZUKI、結婚発表 お相手の妊娠も報告「男としてもアーティストとしても成長して」【全文】
【モデルプレス＝2026/03/05】DOBERMAN INFINITYのKAZUKI（林和希／34）が3月5日、自身のInstagramストーリーズを通じ、結婚を発表した。
【写真】LDHアーティストの結婚発表コメント
KAZUKIは「個人的な報告で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました。同時に新しい命を授かっています」と結婚と、お相手の妊娠を報告。「まだまだ未熟ではありますが、家庭を持ち、男としてもアーティストとしても成長して、今まで以上に素晴らしい作品や、ステージをお届けしたいと思っています」と意気込み「これからもどうか温かい応援をよろしくお願いいたします」と結んでいる。
KAZUKIは、1991年6月13日生まれ、岐阜県出身。2014年「VOCAL BATTLE AUDITION 4」でファイナリストとなり、グループに加入。2023年に“林和希”名義でソロ活動を開始した。（modelpress編集部）
いつも応援してくださっている皆さまへ
KAZUKIです。
DOBERMAN INFINITY、林和希を常日頃から応援していただきましてありがとうございます。
個人的な報告で大変恐縮ですが、この度かねてよりお付き合いしていた方と結婚いたしました。
同時に新しい命を授かっています。
まだまだ未熟ではありますが、家庭を持ち、男としてもアーティストとしても成長して、今まで以上に素晴らしい作品や、ステージをお届けしたいと思っています。
これからもどうか温かい応援をよろしくお願いいたします。
KAZUKI
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】