109シネマズからの発表です。【映像】109シネマズのホームページ「【重要】ムービル 閉館のお知らせ平素よりムービルに格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。この度ムービルは、入居先であるビル『相鉄ムービル（相鉄南幸第2ビル）』の閉館に伴い、賃貸借契約の満了を迎えることから、2026年9月30日（水）をもちまして営業を終了し、閉館させていただくこととなりました。『映画の街横浜』のシンボルの一つとして、この地