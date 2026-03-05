俳優の持ち味が生かされる役柄冬ドラマが最終盤に差し掛かりつつある。ヒットした5作品には共通点がある。主演、あるいはヒロイン役の女優の演技力が高く、しかも役にハマっている。あらためて演技力とハマリ役とは何か？【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真をみる】“清楚系美女”が大胆に…「志田未来」の食事シーンが豪快すぎる！そもそも、どんな演技がうまいのか。TBS「課長サンの厄年」（1993