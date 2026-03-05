台湾は6日に侍ジャパンと対戦する、指揮官は先発投手を明言せずワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組が5日、東京ドームで開幕した。チャイニーズ・タイペイはオーストラリアに完封負けを喫した。ツェン・ハオジュ（曾豪駒）監督は「台湾から日本へ、そして台湾で応援してくれているファンの皆さんに感謝します。皆さんの期待に応えられなかった。今日の敗戦は私の責任だ。選手たちを最高の状態に持っていき、