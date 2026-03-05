東京・中央区の自宅に設置した置き時計型の隠しカメラで女性とのわいせつな行為を盗撮したとして、30歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、鈴木宏幸容疑者は去年10月、中央区勝どきの自宅マンションに設置した置き時計型の隠しカメラで、20代の女性とのわいせつな行為を盗撮した疑いがもたれています。置き時計型の隠しカメラは脱衣所やベッドルーム、リビングに設置されていたとみられ、鈴木容疑者が執ように置き時計の方