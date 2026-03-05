2026年3月2日からスペインで開催されているモバイル技術の展示会「MWC 2026」で、中国に拠点を置くHONORが回転するジンバルカメラを搭載したスマートフォン「HONOR Robot Phone」を2026年後半に発売すると発表しました。HONOR Robot Phone - HONOR Globalhttps://www.honor.com/global/events/honor-robot-phone/Honor claims its Robot Phone will launch later this year | The Vergehttps://www.theverge.com/gadgets/887140/ho