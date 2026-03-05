プレミアリーグ 25/26の第29節 アストンビラとチェルシーの試合が、3月5日04:30にヴィラ・パークにて行われた。 アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、エンソ・フェル