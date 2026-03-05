プレミアリーグ 25/26の第29節 アストンビラとチェルシーの試合が、3月5日04:30にヴィラ・パークにて行われた。

アストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）、モーガン・ロジャース（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

その直後の2分に試合が動く。アストンビラのレオン・ベイリー（FW）のアシストからドゥグラス・ルイス（MF）がゴールを決めてアストンビラが先制。

しかし、35分チェルシーが同点に追いつく。マロ・ギュスト（DF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに45+6分チェルシーが逆転。エンソ・フェルナンデス（MF）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールを決めて1-2と逆転する。

ここで前半が終了。1-2とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

アストンビラは後半の頭から選手交代。マティ・キャッシュ（DF）からラマーレ・ボガード（MF）に交代した。

55分チェルシーが追加点。ジョアン・ペドロ（FW）のアシストからコール・パーマー（MF）がゴールで1-3。さらにリードを広げる。

63分、アストンビラは同時に3人を交代。エミリアーノ・ブエンディア（MF）、ドゥグラス・ルイス（MF）、レオン・ベイリー（FW）に代わりジェイドン・サンチョ（FW）、ロス・バークリー（MF）、Alysson（FW）がピッチに入る。

64分チェルシーが追加点。アレハンドロ・ガルナチョ（FW）のアシストからジョアン・ペドロ（FW）がゴールで1-4。3点差となる。ジョアン・ペドロ（FW）はハットトリックを達成。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。チェルシーが1-4で勝利した。

なお、アストンビラは32分にマティ・キャッシュ（DF）、58分にモーガン・ロジャース（FW）、68分にオリー・ワトキンス（FW）に、またチェルシーは54分にジョアン・ペドロ（FW）、58分にエンソ・フェルナンデス（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-05 06:50:17 更新