世界を覆う不穏な足音を、スタジアムの歓声が打ち消す日は来るか――。第６回ＷＢＣに臨む侍ジャパンは６日、東京ドームでの台湾戦で大会初戦を迎える。今大会で大谷翔平（３１＝ドジャース）がけん引するチームが狙うのは、単なる世界一連覇だけではない。緊迫する中東情勢の影響で決勝の地・米マイアミにもかつてない超厳戒態勢が敷かれることになるというが、そんな困難な時代だからこそ?世界のＯＨＴＡＮＩ?が放つ白球の輝き