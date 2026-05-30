本拠地タイガース戦米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手は29日（日本時間30日）、本拠地タイガース戦に「2番・一塁」で先発出場。3回の第2打席の二ゴロで全力疾走の際に右足を痛めて途中交代となった。試合終了15分後にもたらされた最新情報に、絶望するファンが続出した。3回1死一塁の第2打席。村上は二ゴロで全力疾走。一塁はセーフとなったものの、右大腿裏を押さえ顔をしかめた。その後、代走が送られて途中交代