着るだけで、気になるお腹や腰まわりをさりげなくカバーできるチュニックは、大人世代の強い味方。とはいえ、選び方や着こなしによっては、コーデが古く見えてしまうことも。今回は、40・50代のデイリーコーデをアップデートしてくれる【GU（ジーユー）】のチュニックを、コーデのコツとともにご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。 ティアードで叶える軽やか ＆ 華